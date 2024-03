Masters 1000 di Miami | Sinner non si ferma | batte O’Connell e vola ai quarti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Jannikaidi finale dell’Atpdi. L’azzurro, numero 2 del tabellone,l’australiano Chrisper 6-4, 6-3 in 1h52? negli ottavi di finale del torneo e nel prossimo turno affronterà il ceco Tomas Machac, vittorioso su Matteo Arnaldi (leggi qui). Sul punteggio di 6-4, 2-0 per il 22enne italiano, la sfida è stata interrotta per il malore di uno spettatore. Dopo lo stop,completa la missione. La partitaincappa in una falsa partenza. Primo game e l’azzurro subisce il break che lo costringe a rincorrere per tred’ora.annulla una palla break nel quarto game (3-1) e altre due nel sesto (4-2), ...