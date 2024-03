Masters 1000 di Miami | Sinner in campo con O’Connell | obiettivo quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Janniksi prepara a scendere in, nella giornata di oggi, aldi. L’altoatesino gioca gli ottavi didel Torneo Californiano con l’australiano Christopher, numero 66 del ranking. In gara anche Lorenzo Musetti con lo spagnolo Carlos Alcaraz (leggi qui) e Matteo Arnaldi con il ceco Tomas Machac. Il programma odierno dei match – SkySport(Aus) 3° match dalle 16 sul Granstand – diretta Sky Sport Tennis e NOW ARNALDI – Machac (Cec) ore 16 sul Granstand – diretta Sky Sport Tennis e NOW Medvedev – Koepfer (Ger) ore 17 sullo Stadium – diretta Sky Sport Max e NOW Ruud (Nor) – Jarry (Cil) 2° match dalle 16 sul Grandstand – diretta Sky Sport ...