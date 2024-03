Massimo Giletti torna ufficialmente in Rai | l’Ad e Direttore Generale | “Bentornato a casa”

(Di martedì 26 marzo 2024)un nuovo conduttore della Rai. Si tratta di un ritorno per lui nell’emittente pubblica dopo una parentesi a La7. Vediamo insieme le parole delRoberto Sergio e delin Rai, firmato il contratto Dopo sette anni di lontananza,è di nuovo un conduttore della Rai. A comunicarlo è l’ufficio stampa dell’emittente pubblica che ha reso noto che la firma è avvenuta oggi, lunedì 25 marzo 2024. Ancora non si conoscono i programmi che lo vedranno al timone della prossima stagione ma saranno diversi i progetti editoriali in cui sarà impegnato. Queste le parole dell’Amministratore Delegato, Roberto Sergio, e del ...

Adesso è ufficiale: Massimo Giletti ritorna in Rai per portare intrattenimento e informazione - Il ritorno di Massimo Giletti in Rai è stato accolto con entusiasmo presso la sede Rai di Viale Mazzini in Romaanche se la conduzione dello speciale sui 70 anni della televisione non ha brillato negli ...domanipress

Oggi a Bernareggio la commemorazione in ricordo del trapper Jordan Tinti - Si terrà oggi, martedì 26 marzo, alle 11.30 presso il cimitero di Bernareggio, la commemorazione in ricordo di Jordan Tinti, il 26enne ritrovato senza vita nella sua cella del carcere di Pavia in quel ...primamonza

Fiorello a Viva Rai2! su Amadeus. Ed è polemica: “Non ce ne saremmo mai andati” - Fiorello chiarisce nella puntata di oggi perché “Viva Rai2!” chiude per Pasqua: “Ci mandano in vacanza un po’ prima”. E replica su Amadeus.dilei