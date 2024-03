Massimo Ferrero si candida | “Posso acquistare il marchio della Reggina 1914”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) L’ex presidenteSampdoria,vuole rientrare nel mondo del calcio. E punta a farlo in una delle piazze storiche del nostro paese: la. Dopo che la Corte di Appello di Reggio Calabria ha aperto la procedura fallimentare per l’ex società amaranto, l’ex patron blucerchiato ha fatto un annuncio nel suo intervento a Radio Cusano: “Mi candido adil, potrei farlo domani mattina con un versamento”, le sue parole. La, reduce da una stagione che l’ha vista raggiungere i playoff, è stata esclusa dal campionato di Serie B per delle inadempienze fiscali. SportFace.