Marvel Zombie | la nuova serie di animazione Disney+ sarà vietata ai minori

(Di martedì 26 marzo 2024), laanimata che prossimamentedisponibile in streaming su, avrà probabilmente una classificazione TV-MA, ovvero destinata a un pubblico adulto. A riferirlo è il responsabile del settore Streaming, Televisione edeiStudios, Brad Winderbaum in un’intervista rilasciata a IGN in cui parlava del progetto X-Men ’97. Winderbaum ha sottolineato la popolarità raggiunta negli ultimi anni all’per adulti, rilevando cheuna“piuttosto intensa”, non adatta a un pubblico di età inferiore ai 17 anni. Proprio come X-Men’97, anche“cercherà di onorare i fumetti – ...

