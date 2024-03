Marisa Laurito nuova giurata di Celebrity Chef

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 26 marzo 2024)farà parte della giuria dellaedizione del programma televisivo ‘‘. Dopo una lunga carriera come attrice, oraprenderà il posto della giornalista Angela Frenda, affiancando il celebretristellato Riccardo Monco. Come si evolveranno le dinamiche del programma con questo nuovo ingresso?entra nel cast diL’ecletticaentra a far parte del cast di, il preserale di Tv8. Già conosciuta per le sue performance televisive su Sky, la poliedrica attrice si appresta ora ad assumere il ruolo di ...