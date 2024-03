Marevivo | Il Ministero dell’Agricoltura corregga il decreto | via gli imballaggi in plastica monouso dalle scuole

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 26 marzo 2024) La Fondazione“esprime profonda preoccupazione” per ildel 7 febbraio 2024 emanato dalriguardo al Programma “Frutta e verdura nelle” per l’anno scolastico 2023/2024, “di cui – si legge in una nota . apprende solo adesso, nonostante la rassicurazione ricevuta più volte dalche i suggerimenti disarebbero stati recepiti nel. La decisione di imporre l’uso di confezioni(flow-pack) per il confezionamento e guanti diper la somministrazione di frutta e verdura rappresenta un grave danno ambientale e un passo indietro nella lotta all’inquinamento da”. Si stima che ogni anno nel mondo vengano prodotte 450 ...