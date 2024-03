Marco Simoncelli | la rotatoria d’ingresso a Coriano intitolata al ‘Sic’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024)(Rimini), 26 marzo 2024 – Al pilota di motociclismo corianesee alla giornalista e sceneggiatrice Gianna Preda verranno dedicate nei prossimi mesi rispettivamente la principaledie una sala della biblioteca comunale “Battarra”. Due personalità straordinarie dal punto vista sportivo, umano e culturale verso cui la comunità corianese testimonia la propria amministrazione. Dopo il via libera nei giorni scorsi dalla giunta comunale, è partito l’iter per ottenere dalla Prefettura l’autorizzazione a procedere alle due intitolazioni. Nello specifico, il campione di MotoGP darà il proprio nome alla grandedi via Marano, incrocio con via Saragat. Scomparso nel tragico incidente del Gran Premio della Malesia nel ...