Marco Muller si getta sotto un treno | l’ex calciatore era latitante da 36 anni | fu chiamato Robin Hood

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 26 marzo 2024) Diventato un fantasma per 36, dopo una vita in fuga per la sua carriera criminale, l'exsvizzeroè ricomparso senza vita sui binari di una ferrovia. Fu soprannominato il 'svizzero': rubava dove c'erano molti soldi, ma non ha mai sparato un colpo., che evase due volte, è tornato a morire nella sua città natale.