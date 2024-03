Marchisio sui singoli | Soulé | Huijsen e l’analisi lucida su Locatelli della Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2024) Claudioè stato uno dei centrocampisti italiani più forti degli ultimi anni. Adesso ha intrapreso la carriera da procuratore e la nuova carriera è destinata a decollare. “Non volevo fare l’allenatore perché non volevo invecchiare così presto; credo che ogni calciatore abbia, a fine carriera, la propria strada da seguire e non per forza nel mondo del calcio. Parlando‘produzione di talenti’, io non li produco, voglio solo proteggerli. Il talento cresce in base alle proprie forze, ai sacrifici e al lavoro che viene fatto. Quando sono andato a vedere alcune partite, ho capito che mi concentravo sul singolo, sul movimento e sulla lettura e da lì è partito tutto. Volermi concentrare sul singolo, vedere le qualità e volerle far spiccare. L’allenatore non lo farà; questa decisione l’ho presa e sono sicuramia scelta”. ...