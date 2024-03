Marchisio | «Dissi no al Real Madrid di Capello | ma ero giovane e volevo giocare nella Juve»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2024) L’ex calciatorentino Claudiointervistato dal quotidiano spagnolo As ha raccontato della sua nuova carriera da agente., l’intervista Tra i suoi assistiti, c’è Loris Karius: «Conosciamo la sua storia, Loris è un ragazzo che ha ancora molta voglia die mostrare il suo talento. È stato etichettato per quell’errore quando era del Liverpool, in finale di Champions contro ilconsentì due gol ai blancos, ma non è stato l’unico calciatore che ha commesso un errore in una partita importante. Vuole dimostrare a tutti che è un grande portiere.» Poi ha scommesso su giovani talenti… «Sì. Davide Dell’Erba sta dimostrando le sue qualità nel Bayern U-19, è pronto a fare il grande salto e vedremo se riusciremo a trovare un modo per farlo tornare in Italia. ...