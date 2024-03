Marche Multiservizi | Noi dobbiamo depurarla | altri no

(Di martedì 26 marzo 2024) "Per analizzare i dati pubblicati da Cittadinanzattiva, relativi alla spesa media delle famiglie per la bolletta dell’acqua, è necessario prendere in considerazione nel dettaglio quella che è la realtà pesarese e gli investimenti che stiamo facendo per la manutenzione della rete idrica". A dirlo Giovanna Fraternale, direttore relazioni esterne di, che interviene dopo la pubblicazione dello studio in cui emerge che una famiglia pesarese, nel 2023, ha pagato in media 662 euro. "Se la tariffa del servizio idrico è regolata a livello nazionale dall’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (Arera) e nella determinazione delle tariffe si applicano quindi le stesse regole per tutti – dice – diversa è invece la fonte di approvvigionamento delle acque e il relativo gestore del servizio. Quando viene stilata una classifica tra le ...

