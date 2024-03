Sulla disponibilità in Italia di riluzolo orodispersibile: "Orgogliosi per formulazione che facilita cura e qualità di vita" "Sappiamo che la sclerosi laterale amiotrofica ha un impatto a 360 gradi ... (sbircialanotizia)

Vaccini, al Gemelli ambulatorio dedicato a fragili e anziani individuati con l’Ai - (Adnkronos) – Le persone fragili sono in aumento, non solo per ragioni demografiche – gli over 65 sono ormai il 25% degli italiani – ma anche per la presenza di una serie di patologie (dai tumori al d ...padovanews

Malattie rare, Specchio (Bambino Gesù): "Ricerca e approccio multidisciplinare fondamentali" - “L'approccio clinico alle Malattie rare è un approccio olistico, complesso che deve considerare una serie di aspetti. I malati rari hanno una serie di comorbidità, di condizioni associate. Ad esempio, ...adnkronos

Farmaceutica: nasce l’hub di ricerca clinica Novo Nordisk Italia - Novo Nordisk Italia è stata scelta come Clinical Development Center dell’azienda farmaceutica danese. L’Italia, comunica la Società, sarà quindi uno dei 25 Paesi nel mondo dotati di un ...sanita24.ilsole24ore