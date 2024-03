“Mai vista una cosa così” Uomini e Donne | Brando sceglie | ma dietro di lui succede qualcosa di assurdo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) È finalmente andata in onda la puntata dicon il fatidico momento della scelta di. Nelle scorse puntate il tronista era stato al centro di diverse polemiche il per aver abbandonato lo studio proprio nel momento in cui avrebbe dovutore tra le due contendenti: le corteggiatrici Raffaella e Beatriz. In quell’occasione, il tronista aveva lasciato il programma e Maria De Filippi e aveva deciso di togliere dal centro dello studio le poltrone rosse. Nella puntata di martedì 26 marzo, però,ha finalmente preso la sua decisione e ha annunciato la fatidica scelta. Le anticipazioni avevano già spoilerato tutto, ma oggi la puntata è andata in onda e il pubblico ha potuto vedere con i propri occhi la scelta. Leggi anche: “È tornata ae ...