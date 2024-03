Magoni | “Ecco perché il Napoli… E il Maradona…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Oscar, doppio ex di Napoli-Atalanta, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sprt Live’. “E’ una partita da dentro o fuori per i partenopei che devono vincere per restare aggrappatoìi al treno Champions. Non sarà facile,l’Atalanta è squadra forte, viva, motivata in corsa per la Coppa Italia, il campionato e l’Europa League”. Come va gestito questo momento di incertezza del Napoli? Come si gestisce questo momento di incertezza nel Napoli? I calciatori sono professionisti come gli altri che lavorano nel club ed ognuno deve fare il proprio lavoro fino in fondo, dimostrando di essere professionali. L’anno prossimo ripartirà una stagione in cui si deve correggere ciò che non è andato in questa. Ci auguriamo che arrivino giocatori che siano in grado capire il valore della maglia ...