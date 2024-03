Mafia a Bari | la commissione del Viminale avvia accertamenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Lad'accesso nominata dal, che dovrà verificare la presunta esistenza di infiltrazioni mafiose ed eventualmente sciogliere il consiglio comunale di, ha iniziato oggi ufficialmente il suo lavoro. I tre componenti, il presidente Claudio Sammartino, prefetto in pensione; Antonio Giannelli, viceprefetto; e Pio Giuseppe Stola, maggiore della Scico, il servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza, hanno un loro ufficio in prefettura. Qui hanno iniziato a leggere il voluminoso fascicolo della Dda in cui sono contenute le accuse che hanno portato a febbraio all'arresto di 130 persone tra cui la consigliera comunale Carmen Lorusso e suo marito Giacomo Olivieri, ex consigliere regionale, accusati di voto di scambio politico-mafioso. Anche l'amministrazione comunale ha ...