Macchinista ha un infarto ma riesce a fermare il treno | il gesto eroico salva la vita ai passeggeri sulla Pescara-Roma

(Di martedì 26 marzo 2024) Stava guidando ilregionale 4193-Sulmona, quando improvvisamente ha accusato un grave malore. Il, Antonio D’Acci, nonostante il dramma in corso ha però trovato il coraggio e la forza di femerare il convoglio, in aperta campagna, così da mettere in salvo ied ere un incidente dalle conseguenze devastanti. Purtroppo, però, poco dopo è morto. In tanti, in queste ore, stanno definendo “un eroe” l’uomo, originario di Foggia e residente a Termoli, in provincia di Campobasso. Il 61enne è stato subito soccorso dal capoe dal personale di bordo, che hanno poi allertato il 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. A seguito dell’accaduto, la lineaè rimasta bloccata per ore. Il ...