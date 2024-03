Ma chi lo stabilisce? | test psichiatrico alle toghe | il presidente dell' Anm sbotta dalla Gruber | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Previsto e annunciato, il governo Meloni ha dato il via libera in Consiglio dei ministri alpsicoattitudinale per l'accesso in magistratura. "Nessuna lesa maestà, ma i magistrati hanno in mano le nostre vite", ha spiegato il ministroa Giustizia, Carlo Nordio, nel corsoa conferenza stampa che ha seguito i lavori a Palazzo Chigi. E delper magistrati se ne parla a Otto e Mezzo, il programma di Lilliin onda su La7, dove nella puntata di martedì 26 marzo ospite in studio c'è Giuseppe Santalucia,'Associazione nazionale magistrati e fortemente contrario alla misura. "Più che una sciagura è una norma simbolo, al di là dei contenuti e dei dettagli. Lo scopo è creare una suggestione nell'opinione pubblica: i magistrati hanno bisogno ...