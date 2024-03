L’utile raddoppia Attivate risorse per oltre 9 | 5 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Nel 2023complessive impegnate per 8di euro con un incremento del 358% rispetto al 2022 eche hanno superato i 9,5di euro in crescita di5 volte rispetto al 2022. Sono alcuni dei numeri del bilancio Simest approvato dal cda. Nel corso dell’anno, Simest ha generato un forte impatto sull’internazionalizzazione delle imprese italiane, registrando una significativa crescita delleimpegnate nell’ambito di tutte le linee di operatività a favore del rafforzamento del Made in Italy all’estero. In particolare, il supporto all’export si è attestato a 6,210 volte sul 2022); i finanziamenti agevolati per 1,45(+34%); gli investimenti ...