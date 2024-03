Lupo strangolato da un laccio metallico | denunciato allevatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Cascia, 26 marzo 2024 - Lo hanno trovato in mezzo al bosco, morto ammazzato da unche probabilmente lo ha. Il poveroè stato trovato dal Nucleo Carabinieri Forestale di Cascia, durante un sopralluogo in quella zona. I forestali hanno sequestrato ile consegnato il cadavere dell’animale all’Istituto zooprofilattico Umbria-Marche per le analisi di rito. Le indagini hanno portato ad individuare l'autore del gesto: si tratta di un sessantenne proprietario dei terreni limitrofi al luogo del ritrovamento della carcassa del. Nell’area c'è anche un piccolo allevamento di polli e galline, preda di passati attacchi da parte delle volpi. L'ipotesi degli inquirenti è che la trappola fosse stata collocata proprio per difendere l’allevamento. Nella ...