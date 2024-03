L’Under 19 azzurra è uno spettacolo | Corradi batte la Georgia 5-0 e vola agli Europei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) L’Italia Under 19 travolge la5-0 e si qualifica, da detentrice del titolo, alla fase finale degliUnder 19, in programma in Irlanda del Nord dal 15 al 28 luglio. La nazionale di Bernardochiude a punteggio pieno il gruppo 5 della fase élite e lo fa con una prestazione da incorniciare al Teghil di Lignano Sabbiadoro con le reti di Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio.azzurrini bastava un punto per staccare il pass, ma nessuno in casa Italia sembra avere voglia di accontentarsi. Dopo tre minuti un fallo di mano in areana è punito dall’arbitro con il calcio di rigore. Dundici metri si presenta Pafundi che spiazza il portiere e firma il gol del vantaggio. Al 15? c’è la prima e unica occasione per gli ospiti. Basiladze corre in profondità e ...