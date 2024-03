L’ultimo fiore per Saman Abbas L’imam | “Tradita e uccisa da chi doveva difenderla”

Firenze, 26 marzo 2024 – "In Loving Memory”. Con una pagina speciale, La Nazione vuole rendere omaggio e salutare per l’ultima volta Joe Barone , direttore generale della Fiorentina deceduto una ... (lanazione)

Chi sono le 31mila vittime di Gaza: volti, storie e sogni spezzati raccontati da Gideon Levy su Haaretz - Sono donne, uomini, bambini. Ognuno con la sua storia, i sogni, le speranze, le paure. Sono i morti di Gaza raccontati da Gideon Levy ...unita

fiore: “Chiesa non sta rendendo anche per colpe sue, Tudor darà una scossa alla Lazio” - L'ex calciatore della Lazio, Stefano fiore, ha parlato ai microfoni di Tv Play del momento poco brillante che sta attraversando Federico Chiesa e del match tra la sua ex squadra e la Juventus, che ...tuttojuve

fioreNTINA - A New York i funerali di Joe Barone - Si sono svolti oggi a New York i funerali del direttore generale della fiorentina Joe Barone scomparso una settimana fa in seguito a un grave malore. In tanti hanno riempito la St.Stephen Church, a Br ...napolimagazine