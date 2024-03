Lukashenko smentisce Putin «I terroristi hanno tentato la fuga verso Minsk»

(Di martedì 26 marzo 2024) Il presidente bielorusso Alexanderha dichiarato che iresponsabili dell'attacco al teatro di Mosca inizialmentecercato di fuggire in Bielorussia, ma sono stati respinti ai checkpoint, costringendoli a dirigerela zona del confine ucraino-russo, in contrasto con l'affermazione della Russia che sosteneva che i killer si fossero immediatamente direttil'Ucraina.

La folle tesi dei servizi russi: "Usa, Regno Unito e Ucraina dietro l'attentato a Mosca" - Il direttore dell'Fsb Aleksandr Bortnikov: "I terroristi volevano essere accolti come eroi in Ucraina", ma Lukashenko (fedele alleato di Putin) lo smentisce: "I sospetti hanno provato a fuggire in Bie ...today