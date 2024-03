Lukashenko | ' i terroristi hanno tentato la fuga verso Minsk'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Il presidente bielorusso Alexsanderha affermato che iresponsabili dell'attacco al teatro di Mosca in un primo momento avevanodi fuggire in Bielorussia. Secondo, inon sono riusciti a entrare in territorio bielorusso a causa dei checkpoint. "E' per questo che non potevano entrare in Bielorussia, se ne sono resi conto. Ecco perché si sono allontanati e sono andati nella zona del confine ucraino-russo", ha detto il presidente bielorusso in contrasto con l'affermazione della Russia sul fatto che i killer avevanodi entrare direttamente in Ucraina.