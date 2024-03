Luis Enrique vuole mettere Mbappé in panchina per beneficenza | “Donate quattro milioni e lo farò”

“Il futuro di Mbappè? Non ne so nulla. Solo Kylian Mbappé sa cosa farà”. Luis Enrique , nel corso di una diretta su Twitch risponde a tante domande, compresa quella immancabile sul futuro della ... (sportface)

Passato il turno di coppa di Francia senza troppa fatica contro un Nizza che è ormai l’ombra di sé stesso, per il Paris Saint Germain di Luis Enrique è il momento di chiudere questa Ligue1 che è ... (infobetting)

In questa stagione la SSC Napoli non è riuscita a confermare quanto fatto nell’anno dello Scudetto. I ragazzi di Calzona non sembrano avere lo stesso entusiasmo di qualche mese fa ma le gesta di ... (dailynews24)