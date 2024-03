Lui vuole controllare il mio cellulare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 26 marzo 2024) Se due persone stanno insieme si presume che tra loro ci sia un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto, sentimenti che sono alla base dell’amore. Quindi non dovrebbe esistere l’impulso dicosa faccia il partner, con chi parli, con chi chatti, a chi metta i like. Eppure può capitare che nella coppia entrino in gioco altri fattori come la possessività e la gelosia, che in effetti fanno un po’ a pugni con la fiducia e il rispetto reciproci. E dal momento che molta della nostra vita relazionale con gli altri la condividiamo sui social, è piuttosto facile verificare con quali persone abbiamo più “vicinanza”. Fiducia vs diffidenza Se davvero ci fossero fiducia e rispetto, non sorgerebbe la curiosità di ficcanasare nel telefono altrui. O, anche se nascesse l’impulso a farlo, ci si renderebbe conto di quanto sia un’intromissione scorretta e prepotente. ...