(Di martedì 26 marzo 2024) Afesteggiano. Festeggia il sindaco (del Pd), festeggia la vicepreside«Iqbal Masih» in lacrime che chiede l’appoggio di Mattarella in questa battaglia culturale, festeggia il consiglio di Istituto che all’unanimità ha votato per l’introduzione nel calendario scolastico del giorno di festa per la fine del Ramadan. Lecito. Come è lecito essere contrari a questa decisione, senza per questo dover essere tacciati di razzismo ed intolleranza. Avremmo alcune domande da porre ai docenti ed al sindaco: la prima è sapere se laè stata chiusa anche il 17 febbraio o lo sarà da qui ai prossimi anni. Poi ci piacerebbe sapere se viene festeggiato ad esempio Pesach e se viene inoltre spiegata agli studenti di cosa di tratti. Oppure, ancora, se a maggio si rispetta la nascita di Buddha tenendo le scuole ...

L'uguaglianza non per tutti della scuola di Pioltello - A Pioltello festeggiano. Festeggia il sindaco (del Pd), festeggia la vicepreside della scuola «Iqbal Masih» in lacrime che chiede l'appoggio di Mattarella in questa battaglia culturale, festeggia il c

