Lucignano | Giornate FAI di Primavera da tutto esaurito

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – L’inaugurazione di sabato mattina 23 marzo, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della presidente regionale del FAI, dott.ssa Rosita Galanti Balestri, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose, ha segnato l’inizio di un fine settimana memorabile per. La riapertura di due luoghi chiusi da decenni, ora restaurati e restituiti alla collettività come il Chiostro di San Francesco e la Fortezza Medicea, oltre alle opere d’arte custodite nel Museo civico, hanno attratto migliaia di visitatori e turisti. Oltre 2.000 le visite ai siti, 450 ingressi al Museo, con un’importante ricaduta su tante attività del territorio. “Si tratta di numeri straordinari che ci rendono davvero orgogliosi – commenta il sindaco Roberta Casini – e mi corre l’obbligo di ringraziare in primo luogo i volontari che hanno ...