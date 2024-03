Lotta al bullismo | gli studenti del Badoni | “Non restiamo in silenzio”

(Di martedì 26 marzo 2024) Il, purtroppo, è un fenomeno sempre più diffuso all’interno degli istituti scolastici. Nonostante questa tendenza negativa, fa ben sperare l’atteggiamento delle nuove generazioni che additano questo fenomeno e cercano di arginarlo con azioni concrete. E’ quello che hanno deciso di fare i quattro rappresentanti d’istituto del– Lorenzo Frigerio, Andrea Frigerio, Edoardo Bernini, Malick Dia Ndiaye – che hanno sollevato il tema e hanno voluto mandare un messaggio comune per sensibilizzare i compagni. L’iniziativa si è resa necessaria dopo l’episodio didi inizio mese avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico, che ha visto coinvolti due ragazzi esterni all’istituto.al, l’iniziativa dei rappresentanti di istituto I rappresentanti d’istituto del ...

L’intelligenza artificiale si schiera contro il cyberbullismo . Di questo tratta la nuova iniziativa lanciata dalle ACLI provinciali di Roma per contrastare la povertà educativa nelle scuole. Il ... (zon)

Si è riunito ieri in prefettura a Messina il gruppo di lavoro costituito a seguito del “Protocollo d’intesa finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del Bullismo , cyber Bullismo e ... (zon)

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - “L'ennesima prova di prepotenza. L'ennesima prova di inadeguatezza , l'ennesimo abuso di un ministro che ha scambiato il Viminale per il cortile di casa sua, dove ... (liberoquotidiano)

