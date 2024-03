Lorenzo Musetti batte Shelton e passa agli ottavi del ' Miami Open'

(Di martedì 26 marzo 2024) AGI -sta tornando. Il 22enne carrarino accededel "", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Numero 2 azzurro e 23esima testa di serie,mette in mostra tutto il suo talento ein due set (6-4, 7-6) lo statunitense Ben, numero 16 del tabellone. "E' il match più bello degli ultimi mesi - ha detto nella mixed zone dell'Hard Rock Stadium - sento di aver fatto tutto bene e di aver ritrovato il veroin campo, a livello di maturità, di scelte, di fisicità. Mi sentivo bene e ho contrastato un giocatore che per ...

