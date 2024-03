Longhi | «Acerbi | gogna mediatica che non trovo giusta…»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 26 marzo 2024) Francescoconoscerà il suo futuro prossimo domani, quando arriverà la sentenza relativa alle presunte espressioni razziste rivolte a Juan Jesus. Brunonon è d’accordo con una cosa su Radio Sportiva. AMPLIFICATO – Brunonon è affatto d’accordo con questo: «Tutto è amplificato. In passato si dava il giusto risalto a una cosa positiva o negativa, che in questo caso riguarda. L’intuito ci porta in una direzione chiara. Tutto viene amplificato a dismisura, si sta ingigantendo tutto su, che sta vivendo una. Il giocatore probabilmente ha sbagliato e verrà punito, aspettiamo solo il verdetto. C’è unaveramente esagerata in casi come questi purtroppo». Inter-News - Ultime ...