Londra | ok Corte a nuovo appello Assange

(Di martedì 26 marzo 2024) 11.56 L'Altadiha dato il via libera alla difesa di Julianper uncontro la consegna alle autorità statunitensi. Il giornalista e cofondatore di Wikileaks, che gli Usa vogliono processare per aver diffuso documenti riservati di Pentagono e Dipartimento di Stato, è da 5 anni in un carcere di massima sicurezza britannico, dopo 7 anni chiuso nell'ambasciata dell'Ecuador a. In precarie condizioni di salute, rischia negli Usa fino a 175 anni di carcere.