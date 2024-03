Londra | medici di famiglia a pagamento per tagliare le attese

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Le liste d'attesa soffocano il Servizio sanitario nazionale anche Oltremanica. Nel Regno Unito, secondo dati recenti del National Health Service (Nhs), un paziente su 20 aspetta almeno un mese per riuscire a farsi visitare da un general practitioner - il Gp, l'equivalente inglese del nostro medico di- e solo a novembre scorso si contavano oltre 1,5 milioni di appuntamenti per un centro di assistenza medica di base evasi dopo un minimo di 4 settimane dal momento della prenotazione. Ed ecco che aarriva il medico di: a Fulham, nel sud-ovest della metropoli - informa il quotidiano locale gratuito 'The Stardard' - apre la sua prima sede Dr Dropin, una piattaforma privata norvegese didi base che ha in programma altre 3 ...

