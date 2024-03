Londra ha deciso; Assange non sarà estradato negli Usa per ora

(Di martedì 26 marzo 2024) C'è ancora almeno un capitolo da scrivere nella storia di Juliane della sua vicenda giudiziaria. L'Alta Corte diha infatti concesso ancora una carta da giocare per cercare di sfuggire all'estradizioneUsa, che gli danno la caccia da quasi 15 anni per aver diffuso documenti riservati del Pentagono e del Dipartimento di Stato contenenti non poche rivelazioni imbarazzanti. L'Alta Corte diha infatti dato oggi il via libera all'istanza della difesa del giornalista australiano e cofondatore di WikiLeaks - respinta in primo grado - per un ulteriore, estremo appello di fronte alla giustizia britannica contro la consegna alle autorità d'oltre Oceano.

