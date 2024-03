Lombardia | prestiti per spese sanitarie 4 | 6% finanziamenti richiesti | media 6 565 euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - I tempi di attesa sempre più lunghi della sanità pubblica spingono sempre di più i cittadini a rivolgersi a quella privata. E per sostenere questi costi, in molti scelgono di chiedere un prestito. Inle richieste dipersonali per sostenere lemediche hanno rappresentato il 4,6% del totale deichiesti nella regione e chi ha presentato domanda per questa tipologia di prestito ha cercato di ottenere, in, 6.565. E' quanto emerge da un'analisi di Facile.it e.it, riferita al 2023. Lo scorso anno, i lombardi che hanno chiesto un prestito personale per pagare cure mediche hanno cercato di ottenere, in, 6.565da restituire in poco più di 51 ...