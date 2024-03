Lombardia | il paese di 8mila abitanti dove si giocano d’azzardo online 22mln l’anno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Villongo, in provincia di Bergamo, è un paesino di poco più di, nel 2022, si sono spesi più soldi per il gioco: oltre 22milioni di euro. Un caso misterioso che emerge dal “Libro nero dell’azzardo – La crescita impetuosa dell’azzardoin Italia. Mafie, dipendente, giovani”, lo studio realizzato da Federconsumatori con la Cgil, basato sui dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come si legge su Il Giorno, “se inla media annuale pro capite di spesa nella fascia di età compresa fra i 18 e i 74 anni era di 1.287 euro, in questa piccola realtà a sessanta chilometri da Milano si viaggiava intorno ai 4mila euro a testa”. “In questoè stato contato un ...