Lollobrigida | bene freno d’emergenza Ue per import da Ucraina

(Di martedì 26 marzo 2024) Bruxelles, 26 mar. (askanews) – L’Italia appoggia la proposta della Commissione, poi modificata dalla presidenza del Consiglio Ue, di continuare il regime a dazi zero per leazioni agricole dall’, ma aggiungendo un meccanismo di salvaguardia (un “di emergenza”) per uova, zucchero e pollame, a cui sono stati aggiunte miele, mais, avena e semola. Nella proposta originaria, il meccanismo scatterebbe, con l’imposizione di dazi, se leazioni superassero i volumi degli anni 2022-23. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco, parlando con la stampa a margine del Consiglio Agricoltura dell’Ue, questo pomeriggio a Bruxelles. “Oggi abbiamo ribadito al ministro dell’Agricoltura ucraino (che ha partecipato alla ...