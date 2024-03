L’olimpionico valtellinese | | È il momento di lasciare ma è stato un bel viaggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Yuri Confortola ha deciso di appendere i pattini al chiodo. Il veterano della nazionale azzurra, coi suoi trentasette anni suonati, ha deciso di dire stop ad una carriera zeppa di alti e bassi, di soddisfazioni ma anche di delusioni, che ha avuto forse il suo picco nel 2022 quando a Pechino, nella sua quinta Olimpiadi, riuscì (finalmente) a mettersi al collo la medaglia d’argento nella staffetta mista e il bronzo in quella maschile. Finale di carriera quindi coi botti per uno Yuri Confortola che, malgrado due gravissimi infortuni (la rottura di tibia e perone in due occasioni), non ha mai mollato la presa, andandosi poi a prendere alcune grandi soddisfazioni. Niente rimpianti per l’atleta dei Carabinieri. "E’ arrivato ildi dire basta. Nella vita ora ho altre priorità, ho una bimba e una famiglia, e sinceramente dopo le Olimpiadi di Pechino le ...