Lodi | risse e ritrovo di pregiudicati | questore dispone chiusura bar Sant' Angelo Lodigiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Ildiha disposto la sospensione, con conseguentetemporanea, per sette giorni, di un bar del centro digiano. La disposizione è stata determinata all'esito di una serie di interventi e segnalazioni effettuate dall'Arma dei carabinieri, relative alla frequentazione continua e non occasionale, in tale esercizio commerciale, da parte di numerosi. I controlli, intensificati nell'ultimo periodo, hanno confermato che l'esercizio commerciale risulta abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, che in alcune occasioni hanno dato luogo a violente liti sedate dagli stessi avventori.