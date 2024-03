Lo sguardo sul progetto Foresta sospesa | uffici e 1 700 posti per studenti | Extra costi si riducono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) di Andrea Gianni MILANO La consegna del Villaggio olimpico è prevista per luglio 2025. Entro il 2028/2030, poi, dovrebbe essere ultimato ildi rigenerazione urbana che cambierà il volto di una fetta di Milano.che ha tra i suoi punti di forza la "piazza" immaginata da Covivio come il "cuore vibrante del nuovo distretto", così come la "", una "passeggiata verde lunga più di un chilometro" che taglierà l’area da Est a Ovest. Al centro un grande parco, collegamento fra piazza Trento e il distretto Symbiosis. Collegherà l’area dell’ex scalo Porta Romana dedicata a residenze eda quella del Villaggio olimpico sviluppato da Coima Esg City Impact Fund, futuro campus percon oltre 1700, dotato ...