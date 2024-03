Lo sforzo per trovare vite aliene è solo agli inizi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 26 marzo 2024) Rispetto anche aun ventennio fa, la conoscenza che abbiamo del nostro universo è migliorata in maniera tale, che un problema particolare – la possibilità che la vita sia sorta indipendentemente altrove, fuori dal nostro pianeta – appare in una luce completamente diversa. Il campo scientifico chiamato (forse un po’ troppo baldanzosamente) astrobiologia ha per obiettivo la verifica di questa possibilità; ma, facendo un passo indietro, la risposta a questo problema è cruciale anche per la comprensione dell’origine della vita sul nostro pianeta. Il perché è presto detto: se la vita è sorta sul nostro pianeta, vi deve essere una probabilità non nulla che questo possa succedere nelle opportune condizioni; e la stima dell’ampiezza di questa probabilità dipende dalla diffusione di queste condizioni preliminari nel cosmo, che possono ovviamente accrescerla o diminuire ...