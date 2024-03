Lo “sconto” a Trump e i 10 giorni per pagare la cauzione

In un capitolo recente della saga giudiziaria che vede coinvolto l'ex presidente Donald Trump, la corte d'appello di New York ha messo temporaneamente in pausa la riscossione di una somma ingente, ... (ilgiornaleditalia)

In un capitolo recente della saga giudiziaria che vede coinvolto l'ex presidente Donald Trump, la corte d'appello di New York ha messo temporaneamente in pausa la riscossione di una somma ingente, ... (ilgiornaleditalia)