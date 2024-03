LIVE Sinner-O’Connell 4-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro recupera il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ARNALDI-MACHAC DALLE 16.00 LADI MUSETTI-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 17.00, NON PRIMA DELLE 20.30) 0-15 Doppio fallo, il secondo del match perche dopo l’errore si dice “svegliati” 4-4: che passante del, che in allungo pizzica la riga con il rovescio incrociato punendo l’avversario per un attacco troppo lento. 15-40alza la traiettoria del dritto senza però trovare profondità. Ne approfittache spinge bene con il dritto e trova il vincente. Seconda 15-30 Ace, il secondo della partita dell’australiano. 0-30torna indietro dopo esser stato ...