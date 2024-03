LIVE Sinner-O’Connell 1-2 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | partenza ad handicap per l’azzurro | subito sotto di break

Leggi tutta la notizia su oasport

40-15 Altra gran prima per l'australiano, che sta ottenendo molti punti diretti con il servizio in quest'avvio. 30-15va fuori giri con il rovescio. Bravoa tenere lo scambio da fondo riuscendo a cambiare verso il rovescio dell'avversario alla prima palla utile. 30-0 Ace, il primo della partita dell'australiano, il quale ha pizzicato la riga ad uscire. 15-0 Servizio e dritto perche si presenta a rete e chiude con lo smash. 1-2 Gioco: l'australiano stecca il rovescio, complice la profondità del colpo ...