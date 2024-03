LIVE Musetti-Shelton 6-4 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta a casa il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. Servizio e dritto spaventoso del padrone di. 40-30 Comanda lo scambio a suon di drittoguadagnandosi la palla dell’1-0. 30-30 Prima esterna vincente dello statunitense. 15-30 Risposta morbida delsulla quale con il dritto si avventa l’avversario. 0-30 Di un soffio larga la volèe di rovescio dell’americano. 0-15 A metà rete il dritto diconche ha lavorato bene con il rovescio in back. SECONDO SET 6-4SET! Con un numero di controbalzo di rovescio il toscano chiude un granparziale. 40-15 DUE SET POINT. Servizio e dritto a segno per ...