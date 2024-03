LIVE Musetti-Shelton 6-4 5-6 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Game. Nuovamente lo statunitense trova il vincente con il dritto in avanzamento. Dopo il cambio di camposervirà nuovamente per rimanere nel set. AD-40 Dritto vincente in avanzamento del padrone di casa. 40-40 Ancora una volta con il servizio si salva l’americano. 40-AD Palla break. CHE PUNTOOO! Stavolta il passante in corsa arriva dal rovescio. Fantastico Lorenzo! 40-40 Doppio fallo. AD-40 Servizio vincente dello statunitense e palla del 6-5. 40-40 Decolla stavolta il passante di dritto in corsa del toscano. Parità. 30-40 Non ci voleva questo errore gratuito di dritto di Lorenzo in questo momento. 15-40 Due palle break. CHE PUNTOOOO! Passante in corsa di dritto stellare ...