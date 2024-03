LIVE Musetti-Shelton 6-4 4-5 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per restare nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Game. Servizio e dritto a segno per l’americano, che si esalta. Dopo il cambio di camposervirà per rimanere nel set. AD-40 Servizio vincente dello statunitense. 40-40 Peccato. Lorenzo entra nello scambio ma spedisce lungo il dritto. 40-AD Palla break. Recupero in lob disperato delche viene premiato dall’errore con lo smash dell’avversario. 40-40 La prima di servizio salva l’americano. 40-AD Palla break. Scappa via il dritto diin uscita dal servizio sulla risposta senza peso di Lorenzo. 40-40trova un pizzico di riga con il rovescio lungolinea difensivo. Ancora parità. AD-40 Punto straordinario di, che fa ...