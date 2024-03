LIVE Italia-Turchia 0-0 | Qualificazioni Europei U21 calcio in DIRETTA | occasione per Gnonto!

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? CALAFIORI di testa impegna Alemdar. 9? Fabbian a giro di sinistro sfiora l’incrocio dei pali. 7? Presente negli spalti Luciano Spalletti tecnico della nazionale maggiore. 5?che continua con il suo modo di giocare con l’inserimento dei centrocampisti. 3?in fuorigioco manda sull’esterno della rete. 1? Inizia la partita! 18.10 Inni nazionali in corso! 18.05 La formazione di Carmine Nunziata arriva a questa sfida dopo la convincente vittoria per 2-0 contro la Lettonia tra le mura del Dino Manuzzi, rimanendo così imbattuta nel gruppo A occupando il primo posto con 14 punti, con un punto di vantaggio sull’Irlanda. 18.00 La sfida traU21 saràdall’arbitro spagnolo Cesar Soto Grado, ...

