LIVE Arnaldi-Machac | ATP Miami 2024 in DIRETTA | in campo tra poco Partita più importante della carriera del giovane ligure

15:53 Un solo precedente tra i due giocatori nel circuito maggiore, in cui ebbe la meglio per 6-0 6-1 nelle qualificazioni di Dubai 2023. Quella volta fu vittima di un virus, che non gli permise (come lui stesso ha ammesso) di competere con tutte le "armi" a disposizione. 15:48 Facile non sarà, nonostante ci siano 15 posizioni tra i due nel ranking ATP virtuale. Il ceco ha doti atletiche impressionanti, oltre che un braccio molto valido. Serve bene, sul cemento riesce a giocare vicinissimo alla linea di fondo e a imporre un ritmo che spesso sfianca gli ...

Miami Open 2024: Jannik Sinner vs Christopher O'Connell preview, head-to-head, prediction, LIVE streaming details - Second seed and one of the tournament favourites, Jannik Sinner, will be up against Aussie Christopher O'Connell in the fourth round of the Miami Open 2024.khelnow

Arnaldi-Machac, diretta Atp Miami: segui la partita LIVE - MIAMI (STATI UNITI) - Tutto pronto per la sfida tra Matteo Arnaldi e Thomas Machac. Il 23enne ligure (numero 38 delle classifiche Atp) affronterà il ceco, numero 60 al mondo, per il quarto turno del ...corrieredellosport

Tutto sugli ottavi di finale del Masters 1000 tra l'azzurro e il ceco - Arnaldi, nel Masters 1000 di Miami, ha battuto il francese Fils (6-3, 6-4), il kazako Bublik al secondo turno (6-4, 6-1) e il canadese Shapovalov al terzo (6-3, 7-6 (7). Il ceco ha eliminato lo statu ...gazzetta