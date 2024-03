LIVE Arnaldi-Machac 3-6 | ATP Miami 2024 in DIRETTA | il ceco incassa il 1° set e serve per primo nel 2°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 26 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (3° MATCH DALLE 16.00) LADI MUSETTI-ALCARAZ (3° MATCH DALLE 17.00, NON PRIMA DELLE 20.30)3-6! Niente, altra direzione sbagliata e il 1° set loil. Decisivo il break del 5° game, dove l’azzurro ha iniziato una serie di game farciti di errori. 15-40&volley, volèe incerta e passante Strepitoso stretto, di polso, di. 15-30 In rete il dritto lungolinea di. 15-15 Back d’approccio out. 15-0 Prima vincente. 5-3 Di poco lunga la risposta di rovescio di Matteo. Si mette male il 1° set per l’azzurro. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 ...